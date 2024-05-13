Противник, в частности, потерял БМП-2, поделился украинский офицер.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и российские оккупанты потерпели провалы на двух направлениях - Кураховском и Покровском.

На Кураховском направлении враг в течение суток "четыре раза делал попытки прорваться, но вынужден был отойти, потеряв танк Т-72", рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий в эфире канала "Эспрессо".

По его словам, на Покровском направлении в понедельник утром, 13 мая, противники пытались штурмовать, в том числе село Нетайлово, использовали "три единицы техники БМП-2, две из них подбиты, а третья - скрылась". "Более 40 вражеских атак произошло на Покровском направлении...", - добавил офицер.

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Важные новости о потерях России на 13 мая 2024 года - это стоит знать

Утром в ВСУ сообщили, что российские потери в Украине за сутки были рекордными, ликвидированы 1 740 захватчиков. Общие потери врага на 13 мая 2024 года составляют примерно 484 030 человек. Кроме того, "минусовано" много бронетехники РФ - 7 485 танков и 14 417 боевых бронированных машин.

В последнее время обострилась ситуация в Харьковской области. Ночью в Генштабе сообщили, что оккупанты имеют тактические успехи во время боев за пограничный город Волчанск.

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