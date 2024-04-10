Повреждена крыша одного из зданий вражеского предприятия, выяснили журналисты.

В Воронежской области РФ в результате удара по 711-му авиационному заводу поврежден один из его корпусов.

О последствиях атаки на завод сообщают "Схемы" (проект "Радио Свобода") в Telegram, ссылаясь на спутниковые снимки, сделанные Planet Labs. По сведениям журналистов, на одном из фото видно, что на территории завода в результате удара произошел обвал крыши здания.

Российский авиазавод до удара

Видео дня

Предприятие противника после удара

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9 апреля стало известно, что дроны в Воронежской области РФ атаковали Борисоглебский авиационный учебный центр. Потом сообщалось, что под ударом оказался авиазавод, на котором оккупанты занимаются ремонтом ракет, которые запускают боевые вертолеты и истребители.

По сведениям источника УНИАН в Силах обороны украинского государства, атака является операцией Главного управления разведки Минобороны Украины, в результате которой возникли "значительные повреждения главного производственного цеха" вражеского предприятия.

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