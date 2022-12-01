Николаевские десантники из противотанкового подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады устроили засаду возле подбитого российского танка и, дождавшись еще один, ударили по нему ракетой.
"На днях десантники серьезно повредили танк противника, из-за чего вражеский экипаж вынужден был покинуть боевую машину и "накивать пятками". Понимая, что оккупанты захотят эвакуировать подбитую, но не уничтоженную технику, чтобы поставить ее в строй, противотанкисты 79-й бригады устроили возле нее засаду", – рассказали в Десантно-штурмовых восках Вооруженных сил Украины.
В сообщении отмечается, что долго ждать еще один танк не пришлось:
"Далее для специалистов по противотанковому подразделению было уже делом техники: хорошо наведя противотанковую управляемую ракету, они попали во вражескую боевую машину, уничтожив ее".
Потери России в Украине
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала широкомасштабного вторжения в Украину общие боевые потери России ориентировочно составляют 89 тысяч 440 человек личного состава. Кроме того, РФ потеряла:
- танков – 2915,
- боевых бронированных машин – 5877,
- артиллерийских систем – 1904,
- РСЗО – 395,
- средства ПВО – 210,
- самолетов – 280,
- вертолетов – 261.