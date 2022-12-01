Украинские воины устроили засаду возле подбитого танка РФ.

Николаевские десантники из противотанкового подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады устроили засаду возле подбитого российского танка и, дождавшись еще один, ударили по нему ракетой.

"На днях десантники серьезно повредили танк противника, из-за чего вражеский экипаж вынужден был покинуть боевую машину и "накивать пятками". Понимая, что оккупанты захотят эвакуировать подбитую, но не уничтоженную технику, чтобы поставить ее в строй, противотанкисты 79-й бригады устроили возле нее засаду", – рассказали в Десантно-штурмовых восках Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается, что долго ждать еще один танк не пришлось:

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"Далее для специалистов по противотанковому подразделению было уже делом техники: хорошо наведя противотанковую управляемую ракету, они попали во вражескую боевую машину, уничтожив ее".

Потери России в Украине

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала широкомасштабного вторжения в Украину общие боевые потери России ориентировочно составляют 89 тысяч 440 человек личного состава. Кроме того, РФ потеряла:

танков – 2915,

боевых бронированных машин – 5877,

артиллерийских систем – 1904,

РСЗО – 395,

средства ПВО – 210,

самолетов – 280,

вертолетов – 261.

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