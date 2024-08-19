В Лондоне отреагировали на заявление президента Украины о замедлении предоставления помощи Украине.

Поддержка Великобританией Украины остается непоколебимой. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера в ответ на комментарии президента Украины Владимира Зеленского относительно ослабления поддержки Киева Лондоном, сообщает Reuters.

Как известно, накануне Зеленский заявил, что хотя руководство Британии спасло тысячи жизней с начала войны с Россией, в последнее время поддержка "замедлилась".

"Премьер-министр остается абсолютно решительным в своей поддержке Украины. С точки зрения нашей поддержки, опять же, она непоколебима", - сказал спикер. Видео дня

При этом собеседник издания добавил, что позиция правительства по использованию Украиной поставленных Великобританией ракет большой дальности Storm Shadow не изменилась.

Помощь Великобритании Украине Украине

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский назвал главные задачи ВСУ в Украине и Курской области. По его словам, основной задачей оборонительных действий Украины является уничтожение как можно большего количества российского военного потенциала.

При этом глава государства отметил необходимость ускорения "поставок от наших партнеров" - в частности, Великобритании.

Как известно, Лондон пока не предоставил разрешения Украине для ударов ракетами Storm Shadow по территории РФ.

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