Эксперт оценил возможности Европы обеспечить ВСУ вооружением.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что военная помощь США не возобновится, однако прогнозы для Украины в связи с этим не такие мрачные, как делают некоторые.

"В отношении США у меня пессимистические прогнозы. Я думаю, что они выпадут. Думаю, что Белый дом сегодня настолько слаб, что вряд ли они преодолеет препятствия, которые ставят трамписты в плане принятия закона", - сказал он.

Вместе с тем Жданов уверен, что Европе со временем удастся перенять пальму первенства и начать обеспечивать ВСУ необходимым вооружением: "Да, я понимаю, что на первых парах от Европы таких поставок, как от США, не будет, но постепенно они выровняются".

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По прогнозу Жданова, до тех пор на фронте будет наблюдаться "проседание". Он предположил, что выровнять ситуацию, возможно, получится летом, а к осени - "что-то определится". Он не исключает, что к тому времени ВСУ могут или перейти в активную оборону, или даже сформировать новую гвардию наступления.

Жданов добавил, что у него "довольно оптимистический взгляд" в будущее, необходимо пережить этот тяжелый момент переориентации поставок вооружения.

Помощь США Украине - актуальное

Напомним, по информации источников The New York Times, Администрация президента США рассматривает возможность оказания экстренной военной помощи Украине за счет собственных запасов американской армии.

Сообщалось, что этот план сейчас "на столе" в Белом доме. По словам официальных лиц, такой шаг был бы краткосрочной мерой, чтобы помочь украинским вооруженным силам, пока Конгресс не выйдет из многомесячного тупика и не утвердит больший пакет военной помощи Украине.

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