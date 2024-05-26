Ограничение США на использование своего оружия по РФ провоцирует уничтожение Харькова.

Запретив Украине атаковать цели на территории Российской Федерации, президент США Джо Байден сделал подарок правителю РФ Владимиру Путину. Об этом в своем материале для The Sunday Times пишет обозреватель Доминик Лоусон.

Он напоминает, что несмотря на то, что глава Белого дома, настаивая на том, что сделает "все необходимое" для поддержки попытки Украины дать отпор армии Путина, отказывается разрешать Киеву использовать американское оружие на или над территорией России.

"Эта политика сейчас оказалась смертельной для украинцев. Российские войска разрушают Харьков, размещая оружие прямо перед границей, и, если они получат дальнейшие территориальные достижения, переведут второй город Украины в зону действия своей артиллерии. Тогда начнется полное уничтожение. Тем не менее, Украине до сих пор не позволяют использовать системы оружия США для нападения на склады и базы, которые ее опустошают", - констатирует автор. Видео дня

По его словам, дело не только в том, что Вашингтон требует от Киева гарантий того, что вооружение, предоставленное Западом, не используется в самой России: большинство из этих современных систем имеют "геоограждение". Это означает, что GPS в оружии можно запрограммировать, чтобы предотвратить его работу в определенной географической зоне - в данном случае на территории РФ.

"Отказ Украине в возможности нацелиться на источник нападения на Харьков - и украинскую инфраструктуру в целом - сбивает даже понятную цель политики США, которая заключается в том, что между Москвой и Киевом должно быть некое оговоренное мирное соглашение. Потому что Путин не только не заинтересован в любом урегулировании, которое оставляет Украину полностью суверенной: единственное, что могло бы побудить его к переговорам, это мысль о том, что он на самом деле может потерпеть военное поражение или, по крайней мере, не сможет достичь того, что он хочет террором и бомбардировкой", - пишет Лоусон.

Помощь США Украине - последние новости

Президент США Джо Байден пообещал поддерживать Украину в борьбе против "жестокого тирана". При этом глава Белого дома подчеркнул, что американские военные не будут воевать в Украине, но военная поддержка США останется твердой.

Также УНИАН сообщал, что Байден намерен пропустить Саммит мира в Швейцарии. По информации Bloomberg, мероприятие противоречит предвыборному сбору средств в Калифорнии, на котором Байден собирается присутствовать вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

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