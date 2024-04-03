Он сказал, что срочно необходимо, чтобы в США приняли решение о дополнительной поддержке для Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отмечает, что задержка в предоставлении помощи Украине от США приводит к последствиям на поле боя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в рамках двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

"Каждый день задержки в принятии решения в Соединенных Штатах относительно предоставления большей поддержки Украине приводит к последствиям на поле боя. Это одна из причин, почему украинцы не спешат с боеприпасами и почему они имеют сложности в борьбе с россиянами, которые превосходят их с большим количеством вооружения и боеприпасов, чем есть в украинцев", - подчеркнул Столтенберг.

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В этой связи, как сказал генеральный секретарь Альянса, союзники НАТО несут ответственность, чтобы принять решение и обеспечить получение Украиной необходимых боеприпасов, чтобы иметь возможность продолжать отражать наступление российских захватчиков.

Он сказал, что срочно необходимо, чтобы в США приняли решение о дополнительной поддержке для Украины. По его убеждению, Конгресс США способен принять конкретное решение. Как сказал Столтенберг, когда он встречается с конгрессменами, те уверяют, что в Конгрессе существует большинство для поддержки Украины.

Помощь Украине от США - детали

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что до выборов президента США, которые состоятся в ноябре, еще надо дожить, а помощь от Конгресса нужна немедленно.

28 марта Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, который тормозит вынесение на голосование запроса администрации президента Джо Байдена о выделении дополнительной помощи Украине объемом около 60 млрд долларов.

Зеленский рассказал Джонсону о ситуации на поле боя, в частности о стремительном усилении российского воздушного террора. Президент Украины подчеркнул, что в этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно.

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