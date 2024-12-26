Захватив Покровск, оккупанты могут пытаться развивать свое наступление на Павлоград, считает военный обозреватель.

Российские захватчики будут пытаться захватить большую территорию Донецкой области, включая города Покровск и Константиновка с перспективой развития наступления на Днепропетровщине, сообщил в эфире Радио NV военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он отметил, что российские захватчики начали пытаться окружить Покровск еще с сентября. Сейчас оккупанты приближаются к западным окраинам города. По его мнению, цель вражеских войск возле Покровска - перерезать сообщение этого города с Павлоградом Днепропетровской области.

В то же время Ступак считает, что надо посмотреть на планы врага не с тактической точки зрения, будут ли россияне обходить Покровск слева или справа, а на общую цель россиян.

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"Как по мне, цель будет довольно большая. Это захват Константиновки и большой-большой этой территории. Если мы откроем карту DeepState, то мы увидим, что первый левый фланг - он охватывает Покровск, пытается обойти с Запада с юга на север, потом по часовой стрелке... И посмотреть можно наступление на Константиновку и плюс с Торецка. Поэтому думаю, что этими большими клещами они будут пытаться охватить большой участок территории Донецкой области", - подчеркнул военный аналитик.

Вместе с тем он обращает внимание, что в дополнение к этому большим минусом является то, что до Днепропетровской области будет оставаться 8 км.

"Даже захват 5 кв. км Днепропетровской области - это уже будет большая потеря для Украины, что теперь война может перекинуться еще и на Днепропетровскую область", - сказал обозреватель.

Он допускает, что при таких обстоятельствах россияне дальше могут попытаться развивать свое наступление в направлении города Павлоград.

Как сообщал УНИАН, Покровск может в ближайшее время стать самой горячей точкой всего фронта, как в свое время это было в Бахмуте или Авдеевке, считает военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

"В центре внимания беру Покровск по двум причинам. Первая - все эти участки сейчас связаны в один тугой узел. Даже Курщина. Вторая - именно Покровск может в ближайшее время стать самой горячей точкой всего фронта. Как в свое время Бахмут или Авдеевка", - сказал Сазонов.

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