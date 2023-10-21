FPV-дроном уничтожили вражескую вышку с ретранслятором.

Пограничники уничтожили на Купянском направлении, которое всеми силами пытается окружить РФ, вражескую вышку с ретранслятором.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. По данным ведомства, оккупантам удалось "прервать" связь с помощью FPV-дрона.

"Вышку с ретранслятором обнаружили аэроразведчики "Стальной границы" на Купянском направлении. Дрон-камикадзе пограничников "прервал" оккупантам связь", - сказано в сообщении.

Для того чтобы у наших воинов было больше БПЛА для выполнения подобных задач, правительств ускорило допуск к эксплуатации и поставке БПЛА и средств РЭБ для войск Украины.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что соответствующее решение Кабмин принял вчера. Оно позволит масштабировать производство украинских средств радиоэлектронной борьбы и БПЛА.

Соответствующие изменения в постановлении правительства также позволят закупать государству средства РЭБ по упрощенной процедуре; увеличить прибыль производителей на 25%; сократить до 10 дней допуск к эксплуатации образцов БПЛА и РЭБ; приобрести БПЛА и РЭБ до завершения процедуры допуска к эксплуатации благодаря акту совместных ведомственных испытаний с положительным заключением или наличию номенклатурного номера НАТО.

Также не нужно будет утверждать технические условия на образцы беспилотных систем и средств РЭБ в Генштабе ВСУ.

ВСУ сдержали более 20 атак РФ на Купянском направлении

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 20 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также около пяти атак возле Надии Луганской области.

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