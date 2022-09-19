Оккупанты на Южнобугском направлении осуществляли обстрелы по всей линии соприкосновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки врага в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

При этом отмечается, что противник и дальше сосредоточивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

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"Обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений на отдельных направлениях, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что оккупанты осуществили обстрелы из танков, минометов и артиллерии на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск. На Краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка.

Также были обстрелы на Бахмутском направлении – Северск, Раздоловка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцевое. На Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское, на Новопавловсском и Запорожском направлениях – Угледар, Великая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Свободное Поле и Времевка.

"На Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы по всей линии соприкосновения. Огневому воздействию подверглись более 18 населенных пунктов. Среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка", - сообщает Генштаб.

Ранее УНИАН уже сообщал, что защитники Украины поразили 16 районов сосредоточения живой силы врага и 5 позиций ЗРК.

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