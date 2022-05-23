Подоляк предупредил, что коллаборантам на временно оккупированных РФ территориях пощады не будет.

Колаборантам, которые перешли на сторону российских захватчиков на временно оккупированных украинских территориях, пощады не будет.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Никто не может осуждать украинцев, которые остаются на временно оккупированных территориях. Мы с пониманием относимся к людям, которые должны продолжать работать: медикам, коммунальщикам и тому подобное. Но не к коллаборантам во власти – им не будет пощады. Украина освободит своих граждан. Скоро", - подчеркнул Подоляк.

Как сообщал УНИАН, ранее российские депутаты внесли законопроект в Госдуму, который расширит полномочия президента. Речь идет о том, чтобы позволить диктатору Путину создавать временные администрации за пределами России, в том числе в Украине.

Как известно, в настоящее время под российской оккупацией находятся части Херсонской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Запорожской областей, а также Крым.

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