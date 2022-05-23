Колаборантам, которые перешли на сторону российских захватчиков на временно оккупированных украинских территориях, пощады не будет.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
"Никто не может осуждать украинцев, которые остаются на временно оккупированных территориях. Мы с пониманием относимся к людям, которые должны продолжать работать: медикам, коммунальщикам и тому подобное. Но не к коллаборантам во власти – им не будет пощады. Украина освободит своих граждан. Скоро", - подчеркнул Подоляк.
Как сообщал УНИАН, ранее российские депутаты внесли законопроект в Госдуму, который расширит полномочия президента. Речь идет о том, чтобы позволить диктатору Путину создавать временные администрации за пределами России, в том числе в Украине.
Как известно, в настоящее время под российской оккупацией находятся части Херсонской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Запорожской областей, а также Крым.