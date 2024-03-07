Джанет Йеллен уверена, что Палата представителей должна действовать и продемонстрировать силу поддержки Украины со стороны США перед лицом агрессии Путина.

Министр финансов США Джанет Йеллен раскритиковала Конгресс за неспособность обеспечить большую помощь Украине в ее войне против России, назвав бездействие "не чем иным, как подарком" для президента России Владимира Путина.

Как пишет The Hill, а своем выступлении в четверг перед встречей с министром экономики Германии Робертом Хабеком Йеллен призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона принять пакет иностранной помощи Сената на сумму 95 миллиардов долларов, включая 60 миллиардов долларов для Украины.

"Поскольку Палата представителей продолжает буксовать, Россия набирает силу, а Украина вынуждена нормировать боеприпасы и материалы. Бездействие Конгресса - это не что иное, как подарок Путину, Ирану и другим противникам, которые выступают против Америки", - сказала Йеллен.

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Она указала на недавнюю смерть и споры вокруг лидера российской оппозиции Алексея Навального, который умер в прошлом месяце в отдаленной арктической исправительной колонии. Будучи одним из самых ярых критиков Путина и Кремля, многие западные лидеры обвиняют российского президента в его смерти.

"На прошлой неделе мы стали свидетелями мужества тысяч россиян, которые выступили против Путина и вышли на улицы, чтобы оплакать смерть Алексея Навального. Палата представителей должна действовать и продемонстрировать силу поддержки Украины со стороны США перед лицом агрессии Путина", - сказала Йеллен, имея в виду сотни людей, арестованных в России во время оплакивания Навального.

Задержка с предоставлением помощи Украине от США

Помощь Украине застопорилась в Конгрессе более чем на год из-за растущего разногласия среди законодателей. Конгресс не принимал законопроект о финансировании этой восточноевропейской страны с конца 2022 года, когда демократическое большинство приняло четвертый пакет помощи стране.

Пытаясь удовлетворить запросы нескольких республиканцев в Сенате, которые утверждали, что любая помощь Украине должна быть связана с безопасностью границ, участники переговоров в Сенате потратили месяцы на выработку двухпартийного соглашения, которое в конечном итоге провалилось на фоне противодействия со стороны республиканцев и бывшего президента Трампа.

Поскольку финансирование находится в подвешенном состоянии, Сенат принял дополнительную сумму в размере 95 миллиардов долларов и отправил ее в Палату представителей, где Джонсон дал понять, что не будет выставлять ее на голосование, поскольку в ней отсутствуют меры по обеспечению безопасности границ, которых требуют члены Республиканской партии Палаты представителей.

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