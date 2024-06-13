Храпчинский отметил, что противовоздушная оборона оккупантов на полуострове не рассчитана под те вызовы, которые сейчас имеет.

РФ постоянно подтягивает в Крым новые средства радиоэлектронной борьбы, рассчитывая таким образом уничтожать точность вооружения, которым украинские силы уничтожают военные объекты на территории временно оккупированного полуострова.

Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский проанализировал усиление российской ПВО в Крыму новейшими системами С-500.

По его словам, на самом деле, уже можно сбиться в точных подсчетах, сколько российской противовоздушной обороны было уничтожено в Крыму, в том числе, С-400.

Видео дня

"Конечно, РФ постоянно туда подтягивает средства радиоэлектронной борьбы. Потому что рассчитывают за счет этих средств уничтожать точность ракет, которые летят в сторону военных объектов в оккупированном Крыму. Россияне будут его пытаться защищать и здесь главная задача все более точно и метко бить по всем этим системам", - акцентировал Храпчинский в эфире телемарафона.

Он считает, что российская противовоздушная оборона не рассчитана под вызовы, которые сейчас существуют, потому что в основном это разработки советских времен, которые еще с тех пор имеют определенную проблематику с радиолокацией.

"Интересно будет посмотреть на то, как будут работать их новейшие комплексы С-500. Понятно, что это опытный образец, потому что Россия планировала его ввести в эксплуатацию только в 2025 году. А сейчас российская пропаганда активно начинает рассказывать о том, что они получили эти системы, поставили их на вооружение. Но, если посмотреть на тактико-технические характеристики данной системы, то это копипаст с американской системы THAAD. Правда несколько характеристики завышены, они копируют, но кое-что добавляют", - пояснил эксперт.

В частности, речь идет о заявленных россиянами характеристиках по расстоянию обнаружения целей.

"В этом случае хочется сказать, что видимо или разрабатывали, или писали эти характеристики "свидетели плоской земли". Или все же подарить им калькулятор по радиогоризонту. Надо понимать, что радиогоризонт на земле 450 км. Поэтому, когда они заявляют о целях, которые якобы могут видеть за счет мобильной системы на расстоянии тысячи километров, то это скорее всего цели, которые будут находиться в воздухе высоко и далеко. Не будем подсказывать им всех подробностей, но есть ряд характеристик, которые не соответствуют действительности", - подчеркнул Храпчинский.

По его мнению, для того вооружения, которое сейчас имеет в наличии Украина, не будет проблемы уничтожать эти новейшие российские системы.

"Я думаю в ближайшее время это будет непосредственно подтверждено. Ведь что С-500, что С-400 - это модификация старой советской системы С-300. Все ошибки, которые были заложены в этой старой советской версии, они переходят и в С-400 и в С-500. А российские С-500 еще не были испытаны в боевых условиях", - заметил эксперт.

Также негативно влияет на возможности российской противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму то, что вместе с системами ПВО уничтожаются личный состав военных РФ. Хотя подготовить операторов этих систем не очень сложно, но крайне трудно получить настоящего специалиста.

"Говоря простым языком, который потом будет, глядя на дисплей, понимать, что это за цель. Кроме того, чтобы научиться, еще надо иметь интуицию и понимание как работать при средствах противовоздушной обороны. На тех средствах радиолокации, которые используют военные сидящие за этими пультами. На самом деле, если говорить об обучении офицеров, то срок 4-5 лет. А если солдат, там конечно значительно меньше, но функционал будет ограничен. Поэтому, научить не проблема, а сложность в том, чтобы эти специалисты были профессиональными", - резюмировал Храпчинский.

Усиление российской ПВО в Крыму

Россияне усиливают противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, оккупанты перебросили на полуостров новейшие системы С-500, чтобы прикрыть свои важные объекты. Этот зенитный ракетный комплекс большого радиуса предназначен дополнить уже имеющиеся комплексы С-400 для обеспечения противоракетной обороны.

На днях Генштаб ВСУ информировал о результативном попадании по развернутым россиянами в аннексированном Крыму зенитно-ракетных комплексах С-300 и С-400. В результате поражения, уничтожено два радара комплексов С-300 и С-400, по третьему радару информация уточняется.

Вас также могут заинтересовать новости: