Ролики были отсняты на железнодорожной станции Масловка и опубликованы в TikTok.

Под Воронеж, в 250 км от границы Украины, российские войска перебросили зенитно-ракетные комплексы в полной боевой комплектации "Бук".

Об этом сообщает группа российских независимых блогеров из Conflict Intelligence Team в Telegram, ссылаясь на полученные отснятые ролики из-под пригорода Воронежа.

В апреле 2020 года в той части Воронежской области развернули большой военный лагерь, куда перебрасывают боевую технику из разных регионов РФ.

Ролики были отсняты на железнодорожной станции Масловка и выложены в TikTok. На камеру попало много самоходных артиллерийских установок "Мста-С", танки Т-80У, а также ЗРК "БУК М1": самоходная огневая установка ЗРК 9К37 "Бук", пуско-зарядная установка ЗРК 9К37 "Бук", транспортировочные автомобили КрАЗ для ракет 9М38.

Бортовые номера установок закрашены.

По данным CIT, на станцию прибыли поезда из Московской области (Наро-Фоминск), Нижегородской области (Ильино) и Смоленской области (Красный Бор).

Недалеко от этих станции дислоцируется четвертая гвардейская танковая дивизия, 288-я артиллерийская бригада и 49-я зенитная ракета бригада. Все они входят в состав первой гвардейской танковой армии.

"Эти данные позволяют сделать вывод, что несмотря на переговоры Путина и Байдена, сосредоточение российских войск в областях, граничащих с подконтрольными Киеву территориями, продолжается", – отмечают в организации.

На одном из отснятых в Масловке роликов показаны дата и время съемки – 6 декабря 14:36, то есть больше чем за сутки до переговоров.

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Читайте такжеРезников: Не будет как раньше, все должны быть готовы защищать УкраинуВ Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская