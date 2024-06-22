Отмечается, что украинские воины "задвохсотили" почти весь состав батальона 98-й воздушно-десантной дивизии.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков на всех направлениях фронта. В частности, вблизи населенного пункта Часов Яр Донецкой области "минуснули" почти весь личный состав российского батальона.

Как сообщил украинский офицер и военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", который отслеживает потери РФ, в боях под Часовым Яром был ликвидирован командир батальона капитан Александр Лапшин.

Кроме того, ВСУ "задвохсотили" почти весь состав батальона 98-й воздушно-десантной дивизии.

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Ситуация в Часовом Яру - что происходит в городе

Как ранее писал УНИАН, россияне наступают на Часов Яр с нового, Торецкого, направления. Кроме того, враг пытается давить со стороны Горловки на Шумы, Нью-Йорк.

"Последнюю неделю вражеские штурмы происходят постоянно, это вы можете видеть из официальных сводок. Нет ни одной минуты сейчас, чтобы нигде не происходил штурм, чтобы была какая-то пауза. Немного они вжимают головы в плечи, когда наши наносят удары из градов и арты. Тогда немного все замирает, а потом штурм продолжается. Идут и механизированные штурмы в лоб Часового Яра, также и небольшими группами до 5 человек пытаются прорываться в микрорайоны Новый, Канал", - рассказал военнослужащий Кирилл Сазонов.

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