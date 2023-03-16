Работала также пограничная аэроразведка, которая корректировала огонь артиллерии ВСУ по оккупантам.

Под Бахмутом пограничники отбили три вражеские атаки: 9 оккупантов ликвидированы и 17 ранены.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. "Бои шли в промышленной зоне одного из предприятий. Пограничники отражали атаки оккупантов из стрелкового оружия и гранат, а огонь минометчиков не позволил оккупантам подтягивать резервы", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что работала и пограничная аэроразведка, которая корректировала огонь артиллерии Вооруженных сил Украины по оккупантам.

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Ситуация в Бахмуте

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также готовятся к возобновлению наступления на Угледар в Донецкой области. ВСУ сегодня отбили атаки противника в районах Орехово-Василевки, Бахмута, Ивановского и Григоровки.

Украинские пограничники под Бахмутом не один раз давали бой оккупантам. Так, 12 марта стало известно, что военнослужащие пограничного подразделения Луганского отряда провели позиционный бой с оккупантами в районе одного из промышленных предприятий.

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