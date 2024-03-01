При этом оперативная обстановка является динамичной, иногда Силы обороны восстанавливают утраченные позиции.

На Авдеевском направлении противник противник, бросает новые резервы и имеет некоторые локальные успехи.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

"На Авдеевском направлении противник увеличивает интенсивность артиллерийских обстрелов, имеет значительное преимущество в боеприпасах, наращивает численность штурмовых групп - вплоть до батальонно-тактической группы, бросает в действий новые резервы, поэтому имеет некоторые локальные успехи", - отмечает он. При этом добавляет, что оперативная обстановка является динамичной и Силы обороны иногда восстанавливают утраченные позиции, выставляют дополнительные позиции отделений, огневые позиции, наблюдательные пункты.

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Тарнавский отмечает, что на Авдеевском направлении за прошедшие сутки отражено 25 атак врага, на Новопавловском - 30, а на Ореховском - одну атаку. Он отмечает, что оккупанты в операционной зоне ОСУВ "Таврия" нанесли 36 авиаударов, было 1074 обстрела и 118 ударов дронов-камикадзе.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" отмечает, что враг потерял убитыми и ранеными 319 человек, а также уничтожено 5 танков, 13 боевых бронемашин, 2 артсистемы, 11 автомобилей, 2 средства ПВО, 3 единицы спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 278 БпЛА различных типов. Также поражен вражеский блиндаж.

Авдеевское направление: что там происходит сейчас

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Сергей Згурец отмечал, что Авдеевское направление остается сложным. По его словам, после выхода украинских войск из Авдеевки наша линия обороны проходила по линии Степное - Ласточкино - Северное.

26 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что Силы обороны отошли из населенного пункта Ласточкино Донецкой области. Населенный пункт расположен в 6 километрах от Авдеевки.

28 февраля издание Bild. Написало, что в результате продвижения российских оккупантов, под их контроль перешли три села в районе Авдеевки. Отмечалось, что за 10 дней российские военные продвинулись на этом направлении сразу на 5 км. По оценкам аналитиков, при сохранении такого темпа россияне за несколько месяцев достигнут административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями.

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