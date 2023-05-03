Человек сам примет решение, исходя из своих жизненных обстоятельств, отметила министр.

Вице-премьер - министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук пояснила, что не может рекомендовать украинцам, живущим под российской оккупацией, брать паспорта страны-агрессора.

Она подчеркнула в Telegram, что кроме граждан Украины на временно оккупированных территориях, есть украинцы, которые оставили ВОТ именно для того, чтобы не брать российские паспорта. "Два дня назад написала пост, где, среди прочего, рекомендовала украинцам на ВОТ не брать российские паспорта. Это почему-то вызвало бурную реакцию в медиа. Уже два дня многие журналисты просят меня объяснить свою позицию. Поэтому я решила написать здесь. Прежде всего я всегда рекомендовала нашим людям на временно оккупированных территориях не брать паспорта оккупантов. Я говорю это постоянно с начала полномасштабной войны. Поэтому была искренне удивлена реакцией СМИ на мои слова сейчас", - заявила Верещук.

Она подчеркнула, что не понимает, почему должна объяснять свою рекомендацию не брать вражеские паспорта. Верещук отметила, что кому-то, возможно, российский паспорт нужен, чтобы уехать из ВОТ, кому-то, чтобы получить медицинскую помощь или пенсию.

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"Все это понятно. Человек сам примет решение, исходя из своих жизненных обстоятельств. Но это не значит, что я должна или я могу рекомендовать людям брать вражеские паспорта. Не должна и не могу. Потому что это не только о документах, но и о ценностях и позиции. Потому что кроме украинцев на ВОТ, есть украинцы, которые оставили ВОТ именно потому, чтобы не брать российские паспорта. Есть украинцы, которые сейчас воюют, именно за то, чтобы на нашей земле не было российских паспортов. Это моя позиция. Если в таком виде она кому-то непонятна, то нет на то совета", - написала вице-премьер.

Она также прокомментировала публичную дискуссию, каторую развернули некоторые СМИ, о целесообразности/нецелесообразности получения украинцами российских паспортов на ВОТ.

"Обращаюсь к таким СМИ: такая дискуссия вредит информационной безопасности Украины, лучше ее прекратить. Внутри властей нет дискуссии о вражеских паспортах. И с господином омбудсменом мы на одной странице и на одной волне", - резюмировала Верещук.

Брать или не брать паспорта РФ на оккупированных территориях - что заявляли чиновники в Украине

Как сообщал УНИАН, 30 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что граждане Украины на временно оккупированных территориях должны брать российский паспорт для сохранения собственной жизни или любым способом выезжать оттуда.

По его мнению, все граждане Украины, которые откажутся от российского паспорта, могут быть арестованы, "и это будет отдельная категория гражданских заложников, которых Российская Федерация будет держать в плену, в заключении на своей территории или на временно оккупированной территории Украины".

Позже Ирина Верещук заявила, что рекомендует украинцам на ВОТ российские паспорта не брать, с оккупантами не сотрудничать, по возможности уехать, ждать ВСУ.

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