Пока информации о пусках ракет нет.

По всей Украине объявлено воздушную тревогу. Она связана со взлетом носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" с аэродрома в Беларуси.

По данным сервиса alerts.in.ua, по состоянию на сейчас вся Украина "красная". Тревога распространялась стремительно.

Как сообщает мониторинговый проект "Беларуски Гаюн", с аэродрома "Мачулищи" взлетел российский МиГ-31К. Взлет зафиксировали в 12:48. Этот МиГ является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". О пусках пока данных нет.

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Как сообщал УНИАН, об угрозе ракетных ударов предупреждали в ОК "Юг". Отмечалось, что Россия держит в акватории Черного моря два надводных ракетоносителя из недоиспользованным запасом крылатых ракет "Калибр".

Ракетный террор РФ: последние новости

Напомним, что в ночь на 9 марта Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину. В воздушных силах сообщили, что оккупанты совершили атаку большим спектром вооружения, чтобы рассредоточить внимание украинской противовоздушной обороны.

Ночная ракетная атака продолжалась около 6 часов, за это время враг совершил 81 пуск ракет различного базирования – среди них-6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал". Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131". Силы обороны уничтожили 34 крылатые ракеты, а также 4 БПЛА "Shahed-136/131". Еще 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

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