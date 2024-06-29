Он отметил, что белорусская сторона вернула освобожденным из плена личные документы, а российская - не предоставила ни одного документа нашим гражданам.

Украинцы, которые побывали в российском плену, возвращаются оттуда в ужасном состоянии - истощенные, похудевшие, с обостренными болезнями. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен опубликовал соответствующие фото, которые свидетельствуют о физическом состоянии гражданских пленных: до их захвата в российский плен и после освобождения из плена.

"Потерянные килограммы, исхудавшие лица, обостренные болезни из-за отсутствия медицинской помощи - это то, что видно невооруженным глазом, и подтверждение того, как годами Россия нарушает международное гуманитарное право и Женевские конвенции", - подчеркнул Лубинец.

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Он также отметил, что наши граждане, которые были возвращены из Беларуси, содержались в лучших условиях и имеют лучшее физическое и моральное состояние.

"Также белорусская сторона вернула освобожденным нашим людям личные документы. Российская же - не предоставила ни одного документа нашим гражданам, которые вчера вернулись домой", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец также сообщил, что рабочая группа по вопросам защиты прав и свобод гражданских лиц, которая функционирует в рамках деятельности Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, "наконец имеет первые результаты и продолжит свою работу, чтобы вернуть домой всех гражданских".

"Работники нашего Офиса активно участвовали в процессах возвращения наших гражданских. И будем продолжать заботиться, чтобы все их права неуклонно соблюдались. Поздравляем дома! Работа по возвращению наших людей будет продолжаться и в дальнейшем!", - написал Уполномоченный.

Возвращение украинских пленников

Как сообщал УНИАН, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из российского плена удалось вернуть еще десять украинских граждан.

Это Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко - гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Богдан Гелета и Иван Левицкий - священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.

Также были освобождены еще пятеро гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

Сегодня, 29 июня, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов назвал захват Россией гражданских украинских заложников доказательством геноцидной войны.

Он отметил, что всего с момента полномасштабной войны из российского плена в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с пленными было возвращено 3 тыс. 310 украинцев и украинок: "как военных, преимущественно, так и гражданских".

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