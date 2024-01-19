Он потерял ориентацию в пространстве и пытался передвигаться окопами.

Операторы 8-го отдельного полка Сил специальных операций во время работы в Донецкой области взяли в плен военнослужащего российских войск.

Как сообщили ССО в Telegram, россиянина взяли в плен на Бахмутском направлении. Отмечается, что после проведения разведки и поражения передовых позиций россиян операторы заметили, что один из оккупантов потерял ориентацию в пространстве и пытается передвигаться окопами.

"Военнопленный рассказал довольно распространенную "печальную" историю российского "асвабадителя": финансовые проблемы, контракт в российской армии, три дня подготовки на полигоне, отправка в Украину. На камеру он советует своим соотечественникам не идти в оккупационные войска и уверен, что война против Украины - это тотальное истребление российского населения", - заявили в ССО.

Также они проинформировали, что военнопленного передали в соответствующие органы для пополнения обменного фонда.

Плен ВСУ: последние новости

Как сообщал УНИАН, в начале 2024 ВСУ взяли в плен российского наемника из Сомали. Он сказал, что ему обещали службу в России - якобы он заменит российских оккупантов, которые пошли воевать против Украины.

Ранее в разведке рассказали, что в плен Украины через горячую линию проекта "Хочу жить", созданного для солдат российской армии, уже сдались более 220 человек.

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