Оккупант имеет звание рядового и был стрелком-гранатометчиком 4 мотострелковой бригады ВС РФ.

Российский 35-летний оккупант из Республики Башкортостан попал в плен к украинским защитникам и рассказал свою историю о том, как попал на фронт и воевал против Украины. Соответствующее видео обнародовал новоназначенный главком ВСУ Александр Сырский.

Оккупант имеет звание рядового и был стрелком-гранатометчиком 4 мотострелковой бригады ВС РФ.

Он подписал контракт 2 ноября 2023 года из-за долгов и кредитов. Ему обещали, что будет в тыловых частях, а отправили на штурм пушечным мясом. Обещанные деньги не получил.

Рассказывает о постоянном избиении рядового состава со стороны командования. Всех держали в страхе и обещали "обнулять". На позициях видел десятки единиц разбитой техники, трупы россиян. Рассказывает о постоянных обстрелах, постоянных атаках украинских дронов, о проблемах с водой и как пили собственную мочу.

Обмен пленными 8 февраля - детали

В результате очередного обмена домой вернулись 100 украинских защитников.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. "Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство-защитники Мариуполя. Все-наши, все-снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем!",- прокомментировал глава государства.

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