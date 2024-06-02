Он подчеркнул, что ответственность за тактическое использование систем лежит исключительно на ВСУ.

После разрешения Украине на удары по территории РФ западным оружием, ВСУ могут применить предоставленные Германией ЗРК "Патриот" в районе Харькова.

Такое мнение высказал немецкий генерал, глава ситуационного центра по Украине в Бундесвере Кристиан Фройдинг, передает Tagesschau. Издание напомнило, что Германия разрешила использовать свое оружие только для ударов по российской территории с целью защиты Харьковской области.

Пока остается неясным, какие немецкие системы вооружения могут быть использованы в этом районе. Кроме самоходной гаубицы PzH 2000 и ракетной установки Марс II, защита от российских ракет над территорией России уже возможна с использованием ЗРК "Патриот".

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"Вполне возможно, что системы "Патриот" теперь будут также использоваться в районе Харькова и над РФ. Они идеально подходят для борьбы с российской авиацией, которая запускает ужасные планирующие бомбы", - считает Фройдинг.

При этом немецкий военный подчеркнул, что ответственность за тактическое использование систем лежит исключительно на ВСУ.

"Использовать их можно в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы не только будут придерживаться его, но и будут делать это с большим тактическим мастерством и добьются успеха", - отметил военный.

Издание отметило, что Фройдинг не привел никаких примеров об использовании немецкого оружия для ударов по территории РФ или над ней. Не стал ничего комментировать по этому поводу и украинский посол в Германии Алексей Макеев. Он лишь отметил, что не получает никаких сообщений о том, как и какие системы вооружения используются на фронте. Однако он открыто поприветствовал смену курса западных партнеров Украины. Макеев констатировал, что важно "не проводить красные линии вокруг себя, а четко расположить их перед агрессором".

Защита Харькова от российских ударов

25 мая военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что для защиты Харькова от российского воздушного террора, нужны системы Patriot. Но эти дорогущие и крайне дефицитные ЗРК будут быстро уничтожены, как только появятся вблизи города. Он отметил, что над Харьковом и областью постоянно летают вражеские разведывательные дроны типа "Орлан", которые собирают информацию и корректируют огонь по городу и окрестностям в реальном времени. Но эти дроны редко сбивают, поскольку ВСУ не хватает комплексов ПВО. Но и ЗРК Patriot их не будет сбивать, поскольку попросту не увидит, объяснил Коваленко.

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