Американские аналитики не верят, что главарь "Вагнера" достигнет успеха.

Главарь российской частной военной компании "Вагнер", которого называют "поваром" диктатора Владимира Путина, - Евгений Пригожин, похоже решился на вооруженный мятеж, чтобы добиться смены руководства в Минобороны РФ.

В американском Институте изучения войны (ISW) не верят в успех затеи Пригожина. "…Пригожин, похоже, начал вооруженный мятеж 23 июня, чтобы вызвать смену руководства в Министерстве обороны России, что вряд ли увенчается успехом", - отметили аналитики в своем новом отчете.

Генпрокуратура России начала дело против Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. За такое преступление в РФ грозит от 12 до 20 лет заключения.

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Пригожинский мятеж в России - что сегодня стоит знать

23 июня Евгений Пригожин обвинил подконтрольных Минобороны РФ военных в ударе по "вагнеровцам". Позже члены "Вагнера" пошли "останавливать" российское военное руководство. В ЧВК утверждали, что "те, кто уничтожил сегодня наших ребят, десятки тысяч жизней российских солдат будут наказаны". К борьбе с мятежниками привлекли российских силовиков.

В сети появилась информация, что колонна "вагнеровцев" прорвалась в Ростовскую область, сообщалось о выстрелах. Кроме того, СМИ узнали якобы об уничтожении наемниками двух вертолетов. Пригожин утверждал, что одна "вертушка" ликвидирована на Московской трассе.

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