По словам эксперта, россияне нервничают из-за того, что кто-то из иностранных военных может находиться на территории Украины.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев объяснил, почему глава Кремля Владимир Путин не хочет видеть иностранные военные контингенты в Украине во время возможного перемирия. Об этом он сказал в эфире Киев24, комментируя заявление российской стороны о согласии на миротворческую миссию в Украине в виде исключительно гражданских, невооруженных наблюдателей.

"Как представитель Штаба Антитеррористической операции я могу много рассказывать о деятельности наблюдательных миссий ОБСЕ - те самые невооруженные международные наблюдатели, которые должны следить за прекращением огня. Напомню, что во время Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил было применено 25 перемирий, которые каждый раз российская сторона нарушала. Часто даже двух часов не проходило после заключения соответствующих соглашений и враг нарушал эти самые соглашения", - отметил Селезнев.

Он отметил, что единственный аргумент, на который будет реагировать Владимир Путин - это аргумент силы. А ОБСЕшные проекты, любые другие мониторинговые миссии, по словам Селезнева, не будут действенным фактором, который будет обеспечивать устойчивый и беспрекословный мир, а также спокойствие на линии боевого соприкосновения.

Видео дня

"Я думаю, не зря россияне так нервничают из-за того, что французские и британские чиновники готовы обеспечить функционирование мониторинговой миссии вооруженной. И я видел заявления некоторых высших должностных лиц в РФ, мол, эти миротворцы станут законными целями для российских оккупантов. Путин хочет избавиться от лишних свидетелей тех преступных действий, которые ежесуточно, ежеминутно фактически совершают российские оккупанты на украинской земле. И не только украинской. В принципе то, что сделала Россия с российским же городом Суджа является достаточно красноречивым действием", - объяснил военный аналитик.

Перемирие в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) делегации Соединенных Штатов и Украины обсудили шаги на пути к восстановлению мира в Украине. Тогда Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней. Однако на прекращение огня должна согласиться также и Россия.

По состоянию на 18 марта, Россия так и не предоставила подтверждение того, что согласна на 30-дневное перемирие. В то же время вчера издание Reuters сообщило, что Россия будет добиваться "железных" гарантий в любом мирном соглашении по Украине.

Речь идет конкретно о том, что Украина не станет членом НАТО, сохранит нейтральный статус, а за соблюдением условий соглашения будут следить невооруженные наблюдатели и ни в коем случае не военные контингенты НАТО или Евросоюза, или контингенты "в национальном качестве". Издание ссылалось на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

Как известно, Великобритания и Франция заявили, что готовы направить миротворческие силы для мониторинга любого прекращения огня в Украине. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его страна также открыта для запросов.

Вас также могут заинтересовать новости: