Советник лидера Бразилии будет добиваться поддержки "мирного плана" от представителей стран Глобального Юга, выяснили журналисты.

Бразильская сторона будет добиваться того, чтобы на встрече в американском Нью-Йорке в пятницу, 27 сентября, представители стран Глобального Юга поддержали переговоры с РФ украинской стороны для достижения мира по сценарию Бразилии и Китая.

Президент Бразилии Лула да Силва во время открытия заседания Генеральной ассамблеи ООН "рекламировал" бразильсько-китайский "мирный план", пишет Reuters. По словам бразильских дипломатов, советник главы Бразилии по внешней политике Селсу Аморим будет добиваться поддержки плана от представителей 20 государств Глобального Юга на их встрече в Нью-Йорке в пятницу.

На мероприятии будут присутствовать, в частности, представители Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Южной Африки, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта и Колумбии.

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Детали встречи агентство узнало у бразильского чиновника.

"Цель состоит в том, чтобы выслушать, что могут предложить эти страны, создать критическую массу и рассмотреть эти пункты"

Китайско-бразильский "мирный план", который был обнародован в мае после того, как Аморим посетил Китай, таков - страны призывают к возобновлению прямого диалога Киева с Москвой, деэскалации, но не требуют отвода российских войск с украинской земли.

В центре внимания переговоры Украины и России - сегодня это стоит знать

Украинская сторона отвергала "мирый план" Бразилии и Китая. Президент Владимир Зеленский говорил, что единственный жизнеспособный формат для стабилизации ситуации в нашей стране - инициированный Украиной саммит мира.

Второй саммит мира могут провести до конца текущего года. Украинский лидер сказал, что это мероприятие должно поставить точку в войне с Россией.

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