Эксперты сходятся во мнении, что ни одна из сторон к соглашению не готова, и барьеры на пути любого урегулирования огромны.

Большинство украинцев по-прежнему выступают против передачи какой-либо территории России. Но опросы общественного мнения и недавние заявления лидеров страны указывают на ощутимый сдвиг в сторону мирных переговоров - от принципа "никакой сделки никогда" к принципу "возможно, в какой-то момент будет достигнут компромисс", пишет The New York Times.

"Все больше разочарованных украинцев, судя по всему, открываются идее мира путем переговоров, даже несмотря на то, что они по-прежнему неясно понимают, что это означает", - говорится в статье.

Отмечается, что опрос в середине июля показал, что около 44% украинцев выступают за начало официальных переговоров с Россией, чуть позже результаты другого опроса засвидетельствовали, что почти треть украинцев согласилась бы уступить часть территории России, чтобы положить конец войне, и это более чем в три раза больше, чем годом ранее. Вместе с тем 55% участников данного опроса выступили против любых территориальных уступок.

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"На юге, в одном из регионов, наиболее пострадавших от войны, изменение отношения за последний год было поразительным. Более половины респондентов заявили, что либо поддерживают уступку какой-то территории, либо не совсем уверены. Лишь 46% заявили, что выступают против каких-либо уступок. Год назад 86% жителей этого региона (включая Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон и Одессу) заявили, что выступают против передачи какой-либо территории России", - пишет издание.

По словам исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, главная причина - не оправдавшиеся ожидания прошлого года, надежды многих украинцев рухнули, особенно из-за задержки военной помощи США.

В статье указывается, что международное давление на Украину и Россию усиливается, чтобы они пришли к какому-то соглашению, хотя эксперты сходятся во мнении, что ни одна из сторон к этому не готова, и барьеры на пути любого урегулирования огромны.

Издание напомнило, что в июне Путин заявил, что отдаст приказ о прекращении огня и вступит в переговоры с Украиной только в том случае, если Киев уйдет из регионов, на которые претендует Москва, но которые еще не полностью контролирует, и откажется от стремления вступить в НАТО. Но в последние недели Кремль также дал понять, что может вступить в переговоры, даже если Киев не выполнит июньские требования Путина. Тем не менее, многие западные чиновники и аналитики задаются вопросом, готов ли Путин на самом деле вести переговоры о чем-либо ином, кроме мирного соглашения на его условиях.

Переговоры с Россией - какая позиция Украины сейчас

Напомним, на днях советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорному процессу. Соответствующее заявление он сделал, комментируя визит в КНР министра иностранных дел Дмитрия Кулебы:

"Мы готовы к переговорному процессу. То есть, не надо обвинять Украину, что она хочет только войны. Нет. Во-первых, мы не начинали войну. Во-вторых, у нас не было никаких экспансионистских намерений. Единственным агрессором является Россия. Впрочем, мы готовы к переговорному процессу на справедливых условиях. На тех условиях, которые действительно приведут к устойчивому, справедливому миру. К ним не готова Россия".

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