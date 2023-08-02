Некоторые страны продолжительное время больше ориентировались на российскую версию событий, отметил советник главы ОПУ.

Война в Украине не может закончиться на условиях РФ. Убедить в этом потенциальных партнеров - цель предстоящей встречи в Саудовской Аравии относительно окончания войны в Украине. Россию на нее не позвали.

"Это вторая подобная встреча, первая была в Дании, в Копенгагене… Консультации на уровне политических советников. Там будет обсуждаться базовая платформа, на которой нужно будет выстраивать итоги окончания войны. Базовая платформа для нас с вами очевидна, это формула мира, где четко сказано, что любые переговорные процессы с Российской Федерацией возможны только в случае, когда Россия оставит все территории, когда Украина вернет свой полноценный суверенитет и полноценную территориальную целостность", - отметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, некоторые страны продолжительное время несколько неправильно оценивали природу войны и больше ориентировались на российскую версию событий.

"Эти встречи и нужны для того, чтобы можно было объяснить этим потенциальным партнерам, что эту войну невозможно остановить на условиях РФ", - добавил Подоляк.

Окончание войны - что известно о встрече в Саудовской Аравии

Как писал УНИАН, вскоре в Саудовской Аравии должна состояться встреча советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств по реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира.

Информацию об этом подтвердил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что с целью реализации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского украинская сторона использует трехфазную структуру. И встречи советников по национальной безопасности - вторая фаза.

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