Адмиралы и генералы США согласны с идеей создания нового командования.

Пентагон создаст новое командование для помощи Украине. В оборонном ведомстве США решили пересмотреть то, как их страна и союзники обучают и оснащают украинскую армию.

Об этом сообщает The New York Times.

"Предложение упростит систему обучения и помощи, которая была создана на лету после российского вторжения в феврале. По словам нескольких военных и представителей администрации, система будет передана под единое новое командование, базирующееся в Германии, которое возглавит высокопоставленный генерал США",- отмечает издание.

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Так, генерал Кристофер Каволи, высший американский офицер Европы, предложил министру обороны Ллойду Остину изменить систему помощи Украине. По данным издания, предложение было принято, а потому теперь помощники Остина рассматривают план создания нового командования и могут принять решение уже в ближайшие недели.

"Так же, как Пентагон выделил Украине военную помощь на сумму более 16 миллиардов долларов — сочетание немедленных поставок из запасов, а также контрактов на поставку оружия в течение следующих трех лет — новое командование сигнализирует о том, что Соединенные Штаты ожидают угрозы со стороны. По словам нынешних и бывших высокопоставленных американских чиновников, такие отношения России с Украиной и ее соседями сохранятся в течение многих лет", - отмечает издание.

Адмиралы и генералы США согласны с идеей создания нового командования. Они считают, что это весьма уместно и важно, так как новая система создаст официальную структуру безопасности, которой союзники и партнеры смогут придерживаться с точки зрения передачи своего оборудования и обучения украинцев.

Помощь США Украине: что известно

28 сентября Пентагон подтвердил новую помощь для Украины, размер которой составит примерно 1,1 миллиарда долларов. Отмечается, что это будет "многолетним вложением" в критические важные возможности для создания прочной мощи Вооруженных сил Украины. В список помощи вошли HIMARS, антидроны Titan C-UAS и многое другое.

С февраля помощь США для Украины составила уже США более 25 млрд долларов.

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