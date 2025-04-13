Пока нет официальной информации об инциденте, все варианты трагедии с пилотом F-16 остаются только предположениями.

Эксперт по авиации Валерий Романенко исключил, что F-16 был сбит ракетой С-400, о чем писало ВВС.

Об этом Романенко сказал в эфире Киев24. "С-400 дальнобойный комплекс, но на высоте F-16 - а они выше 50 м не поднимаются - С-400 никакой, он просто не достанет наши самолеты на таких расстояниях. Аналогично "Бук"... То есть пока что исходим из того, что ничего не известно. И все, что "знатоки" сообщают (об источниках издания ВВС) - все это их мысли, теории", - заявил Романенко.

Он подчеркнул, что сейчас работает межведомственная комиссия, которая выясняет причины трагедии с F-16.

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При этом Романенко отметил, что пилот самолета Павел Иванов был опытным, имел высокий уровень боевой подготовки. Иванов, летал на высоте 10 м, выполнил 130 боевых вылетов в прифронтовой зоне в условиях господства российской авиации.

Он уверяет, что F-16 пускают в зону боевых действий после того, как наши радары убедятся, что нет вражеских самолетов. Поэтому вряд ли это было сбитие дальнобойной ракетой с вражеского Су-35 или МиГ-31.

Но он еще раз подчеркнул, что сейчас надо исходить из того, что ничего не известно о причинах, и озвучиваются только возможные варианты.

Относительно того, как долго может работать межведомственная комиссия и когда будут выводы, Романенко сказал, что официально это озвучат после завершения войны. Как и в случае другой авиакатастрофы истребителя F-16, которая произошла 26 августа 2024 года, когда погиб тоже опытный пилот Алексей Moonfish Месь.

Гибель пилота F-16 Павла Иванова

12 апреля стало известно, что во время выполнения боевого задания разбился пилот F-16 Павел Иванов. В Воздушных силах ВСУ подробностей трагедии не раскрывали. В свою очередь издание ВВС со ссылкой на источники сообщило, что самолет, вероятно, был сбит российской ракетой. Предполагается, что это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета класса "воздух-воздух" Р-37.

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