Любая операция начинается с поиска людей, склонных к сотрудничеству, рассказал разведчик.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии СМИ описал некоторые профессиональные приемы при создании агентуры и движения сопротивления на оккупированных Россией территориях.

Как сообщили в пресс-службе управления, по словам руководителя спецслужбы, любая операция во враждебном тылу начинается с так называемой "разработки" - поиска людей, склонных к сотрудничеству, и их дальнейшей вербовки. И хотя этот процесс очень кропотливый, агентурная сеть Украины растет, говорится в сообщении.

"Существуют три мотива для сотрудничества с разведкой – материально-финансовый, идейно-патриотический, а также ненависть к третьему лицу или общий враг. Все, что вы будете так или иначе "крутить", приведет к одному из этих вариантов", - объяснил Кирилл Буданов для закрытой статьи NV. Видео дня

А офицер ГУР с позывным "Харциз" отметил, что настоящая агентурная работа - это не ситуативное, одноразовое сотрудничество, а долговременные отношения.

Партизанские диверсии

Напомним, ранее сообщалось, как партизаны из движения "АТЕШ" совершили две диверсии на железной дороге, связывающей Ростов-на-Дону и оккупированный Мариуполь.

Эта железнодорожная магистраль используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий.

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