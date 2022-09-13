Советник ОПУ заверил, что украинская энергетика имеет достаточный запас прочности

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал удар оккупантов по Харьковской ТЭЦ-5. Он призвал украинцев не паниковать.

Об этом советник ОПУ рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Спешу успокоить наших граждан - паники испытывать не надо, запас прочности энергетики очень высокий", - заявил Арестович.

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По его словам, украинская энергетика имеет достаточно большой запас прочности.

"Ударили по инфраструктуре. Ну, во-первых, эффективность этого удара - свет восстановлен, где-то через два часа, где-то - к утру. Энергетика имеет куда больший запас прочности, чем им кажется. Поэтому рассказы о страшном апокалипсисе… Надо понимать, что страна, у которой есть АЭС, как наша, её очень непросто лишить электричества. Даже разрушая ТЭЦ", - подытожил советник ОПУ.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара оккупантов по инфраструктурному объекту во многих районах города исчезло электро- и водоснабжение.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты нанесли удара по ТЭЦ-5 в Харькове.

По состоянию на утро 12 сентября электроснабжение в Харькове восстановили практически во всех районах.

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