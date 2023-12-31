Слова Конашенкова насчет последствий удара по украинскому городу - "откровенная ложь", отметил пособник оккупантов.

Удар по Харькову со стороны России оброс интересными подробностями - российский пропагандист Егор Гузенко ("Тринадцатый") унизил Министерство обороны РФ за бред о последствиях атаки.

Пособник врагов в своем канале в Telegram сообщил, что заявление руководителя департамента информации и массовых коммуникаций российского Минобороны Игоря Конашенкова насчет удара по украинскому городу - ложь.

"Конашенков всех победил, высокоточным п*здежом. Вот и вся "ответка". Живите теперь с этим. И это я знаю не из открытых источников, а от нашей агентуры в Харькове. Цитирую дословно: "Ср*ли-мазали". Все заявления о "уничтоженных наемниках" в Харькове, это - откровенная ложь", - написал пропагандист.

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На информацию, которую обнародовал пособник врага, обратил внимание украинский журналист Денис Казанский. "Даже российский оккупант Егор Гузенко не верит д*билам из Минобороны РФ", - отметил он в своем мессенджере.

В центре внимание Белгород - 30.12.23 российский город был атакован, и в РФ похвастались якобы "мощной ответкой"

30 декабря по военным целям российского Белгорода был нанесен удар. В РФ утверждали, что в результате атаки "погибли мирные жители". Потом противник нанес удары по Харькову.

В российском Минобороны придумали кучу бреда насчет этой атаки - говорили, в частности, о "ликвидации иностранных наемников". В украинской разведке подчеркнули, что противник в очередной раз ударил не по военным, а по гражданским объектам.

По предварительным сведениям, оккупанты вечером 30 декабря нанесли удары по Харькову ракетами типа С-300, были повреждены 12 многоквартирных домов и 13 частных, детский сад, больницы, газопровод, машины, торговые помещения, а также отель Харьков Palace.

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