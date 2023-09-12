По его словам, Опытное - это промежуточный трамплин на северный и северо-западный сектор Донецка.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что сейчас много разговоров о возвращении украинскими защитниками Опытного, маленького села к югу от Авдеевки и к северу от временно оккупированного Донецка.

Он заявил, что при этом, кто-то видит в этом оперативно-тактическое достижение, а кто-то прогнозирует операции в Донецке.

"Я бы хотел обратить внимание на несколько другой аспект, куда более глобальный, охватывающий даже больше, чем зону боевых действий. Опытное это село, в котором даже в лучшие времена не проживало и тысячи человек. И оно последние 9 лет находилось в самом эпицентре войны. Севернее Опытного, Авдеевка, которая даже в период "затишья" 2015-2022 оставалась самой горячей точкой по всей линии фронта, но которую оккупанты до сих пор так и не смогли захватить", - написал Коваленко.

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По его словам, Опытное - это промежуточный трамплин на северный и северо-западный сектор Донецка.

"Но, главное даже не это. Российские оккупационные войска утратили возможность проводить масштабные, по широкому фронту наступательные операции со второй половины 2022. Единственное их достижение со второй половины 2022 - это маленький городок Бахмут, наступление на который велось по узкому фронту и который они сейчас поступательно теряют, под давлением СОУ. И это важный момент", - отметил эксперт.

Коваленко утверждает, что у оккупантов проседает оборона в Запорожском треугольнике Новопрокоповка-Вербовое-Очеретуватое.

"РОВ проседает в районе Старомлиновки. Трещит юг Бахмута. На левом берегу Херсонской области расширяется серая зона. Новомайорское... Опытное... Оборона трещит по всей линии фронта у оккупантов. И это происходит во второй половине 2023 года. Опытное это не просто показатель успеха в отдельно взятой локации, это показатель истощения и потери РОВ оборонного функционала, как в прошлом году наступательного", - добавил аналитик.

Ситуация в Опытном - детали

В поселок Опытное возле Авдеевки (Донецкая область) зашли Силы обороны Украины, но пока сложно говорить о каком-то контроле, потому что враг безуспешно пытается отбить утраченные позиции.

Военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, оккупантам почти нереально проскочить к Опытному. Он подчеркнул, что пока оккупанты пытались обойти Авдеевку, украинские войска создали группу и продвинулись в Опытном – в сторону Донецка и Донецкого аэропорта.

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