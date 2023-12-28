Андрей Юсов напомнил, что любое заявление - это оружие.

Прогнозы о заходе бойцов Вооруженных сил Украины во временно оккупированный Крым осуществились. Украинские военные в 2023 году были на полуострове.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что информация - это тоже оружие.

"Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства, также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это нужно и получается соответствующий результат", - указал он в интервью "Суспильному".

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В то же время представитель ГУР напомнил, что летом этого года защитники Украины побывали во временно оккупированном Крыму.

"Что касается конкретных заявлений - они осуществились. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом", - подчеркнул Юсов.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов убежден, что события в Крыму во время освобождения от российских оккупантов будут происходить аналогично с теми, что и на других оккупированных территориях: пророссийский контингент сразу же уедет.

При этом в Крыму все чаще и чаще звучат взрывы - уничтожается техника и штабы оккупантов, из-за чего останавливается работа незаконного россиийского моста. Кроме того, в одний из дней в Крыму появился флаг Украины.

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