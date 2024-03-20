По мнению эксперта, ВСУ необходимо нацелиться на планомерное ослабление российской обороны и логистики.

Спустя десять лет после того, как Россия оккупировала Крым, решимость Украины положить конец захвату земель не ослабевает. Вместе с тем, на данный момент Украине нет необходимости немедленно поднимать тревогу среди своих союзников по поводу освобождения полуострова, пишет старший научный сотрудник-нерезидент Центра анализа европейской политики (CEPA) Владимир Дубовик.

"Это вопрос, в котором отсутствие поддержки Украины со стороны союзников заметно и вызывает огромную нервозность. Недавняя дискуссия о поставке ракет Taurus Украине в Германии продемонстрировала, что на Западе все еще существуют серьезные опасения по поводу эскалации конфликта. Украина не должна руководствоваться этим понятием в своих действиях, но должна учитывать существующие проблемы союзников", - говорится в публикации.

По мнению эксперта, Украине сейчас не нужно тестировать эту "красную линию": "Вместо этого следует рыться и рыться, как червь, в дереве российской обороны; тихо, старательно и решительно разъедать, если потребуется, десятилетиями, чтобы сгноить имперский проект России".

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Освобождение Крыма может произойти внезапно, как казалось возможным еще прошлым летом, а может занять годы, что, с украинской точки зрения, не имеет значения, пишет журнал.

"На данный момент военные должны оказывать давление на российские войска с помощью дальних ударов, держать под контролем российский Черноморский флот и стремиться сорвать поставки как через Керченский мост, так и по сухопутному коридору. При правильной тактике и вооружении усилия России по пополнению запасов могут стать очень рискованными и превратиться в кровоточащую рану, которая никогда не заживет полностью".

При этом также указывается, что позиция Украины по статусу Крыма, что однажды он должен вернуться, никогда не колебалась, даже когда этот день кажется далеким: "Возвращение полуострова - это не просто вопрос национальной гордости. Если оставить его в руках России, это будет означать постоянную угрозу для остальной части Украины".

Новости Крыма - актуальное

Как писал CNN, оккупированный с 2014-го года Крым стал шаблоном для России в ее методах подавления и покорения украинского населения на свежезахваченных территориях украинского юга и Донбасса.

Отмечалось, что безосновательные аресты и большие рейды с массовыми задержаниями и обысками в крымскотатарских общинах стали распространенной практикой на полуострове. А после начала полномасштабного вторжения на континентальную часть Украины, как говорят крымские правозащитники, ситуация ухудшилась еще больше.

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