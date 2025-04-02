Враг не ожидал такого сопротивления, которое встретил здесь, и не готов был к значительным потерям в своих рядах.

Когда весной 2022 года защитники Киевской области готовились идти в контрнаступление, российские оккупанты "взяли и ушли", что стало неожиданностью. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Семен, заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады, отвечая на вопрос об освобождении Киевской области.

Он отметил, что российские оккупанты не ожидали такого сопротивления, которое встретили здесь, и не готовы были к значительным потерям в своих рядах.

"Оружия было действительно мало. Но мы были как-то подготовлены. Тем более, мы были на своей земле. И это нам очень помогало. А они шли уже же как захватчики. Они шли и пугались", - сказал Семен.

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В свою очередь Алексей Фандецкий, майор, заместитель командира 241-й бригады Территориальной обороны отметил, что Вооруженные силы Украины сплотились с гражданским населением, образовав "мощную армию".

"Люди, которые были профессиональными военными, и люди, которые вчера видели автомат по телевизору, стали в одну шеренгу, как говорится, и отбили противника. Поэтому он нес колоссальные потери. Элитные войска, ВДВ их, их морская пехота растворялась просто возле зданий Ирпеня и Бучи", - подчеркнул он.

Так, добавил Фандецкий, стратегическая потеря полного управления войсками привела к тому, что враг вынужден был бежать.

Кроме того, на вопрос о боях, которые шли в Броварском районе, Семен рассказал, что расстояние до врага было 200-300 метров.

"Мы их уничтожали уже вплотную, у нас не было куда маневрировать и отходить", - подчеркнул он.

Боец также рассказал, что первый их бой начался около 6 утра.

"Но перед тем, мы еще их толком не видели, ту колонну, которая шла, но два часа времени шел просто артобстрел... Все, что могло, - было, все летело по селу. То есть когда пошли первые танки, они без разбора не по позициям начали, а начали стрелять по домам, именно по селу", - отметил Семен.

Так, добавил он, это было не "противник к противнику", а "шло просто истребление".

"Они шли, как говорится, по выжженной земле", - пояснил военнослужащий.

Также на вопрос, в какой момент стало понятно, что враг сворачивается и убегает, Семен сказал:

"Где-то, наверное, неделю-две у нас было таких боев... А потом мы уже готовились в контрнаступление идти, мы уже с ребятами разрабатывали всю эту тему: "Все уже, мы готовы идти, все, завтра утром". Вечером они взяли и ушли".

По словам бойца, это стало неожиданностью.

Семен также рассказал, как впервые услышал о побеге россиян.

"Мы уже здесь готовимся, мы все уже готовы, уже "вперед к бою", все разработано, и тут звонок - как всегда, наши местные:

- Ребята, их нет!

- Как нет?!....

- Ну, да, они уехали. Они собираются, все убегают.

По словам военного, "никакая разведка мира так не работала, как работали местные (жители - УНИАН)".

В то же время Фандецкий отметил, что у них была несколько иная ситуация: они при зачистке Ирпеня в определенный момент просто осознали, что противник уже не стреляет.

"У нас была очень плохая связь с окружающим миром, назовем это так, и мы просто шли, выполняли задание. Квартал за кварталом, квартал за кварталом. И потом... говорят, что они уходят. И мы такие: "А почему не догоняем? Погнали!", - рассказал он.

Боец также отметил, что оккупанты использовали штурмовые войска, которые берут с собой сухой паек и все остальное обеспечение только на трое суток.

"Они входят в бой, вклиниваются и подтягивают резервы. Здесь они пришли, вклинились, их разбили. Они не смогли подтянуть резервы", - подытожил Фандецкий.

Освобождение Киевской области - что известно

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2022 года в Министерстве обороны Украины официально сообщили, что все населенные пункты Киевской области освобождены от российских оккупантов.

Заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов во вторую годовщину освобождения Киевской области сообщал, что после деоккупации города Буча Киевской области нашли тела 422 мирных жителей, а всего в Бучанском районе было обнаружено 1 тыс. 190 тел. И эти цифры - не окончательные, ведь есть пропавшие без вести, их розыск продолжается.

31 марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зафиксировано уже 100 тыс. 183 преступления, связанные с агрессией России. В то же время Украина еще не имеет доступа к значительной части временно оккупированной территории нашего государства. Поэтому, вспоминая Бучу, глава государства объяснил, каким видит "достойный" мир с Россией.

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