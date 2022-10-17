Оккупанты убили мальчика еще в апреле, когда российские войска вошли в Новоалександровку.

В апреле в Новоалександровке Херсонской области, освобожденной во время контрнаступления украинских военных, российские захватчики убили мальчика, который нес гуманитарную помощь, расстреляв его в спину из автомата.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Автоматная очередь в спину... Так поступили оккупанты с внуком жительницы Новоалександровки Нины Устяновской. Отца убитого ребенка с оружием у виска возили по селу, чтобы заставить молчать о зверствах россиян. Женщина в черном платке рассказывает о том, во что трудно даже поверить", – добавил Янушевич.

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Трагедия произошла в апреле 2022 года, когда российские войска вошли в Новоалександровку. Бабушка погибшего мальчика Нина Устяновская рассказала, что ее внук Миша возвращался домой с 2 килограммами муки. Когда подросток увидел вражескую технику, он начал убегать, но парня догнала автоматная очередь.

По словам жителей Новоалександровки, к ребенку сразу подбежали российские военные и начали говорить, что в селе якобы была огневая точка, а мальчика убил украинский снайпер.

Освобождение Херсонщины: что известно

В конце августа украинские войска пошли в масштабное контрнаступление. Освобождение территорий от российских оккупантов продолжается и в Херсонской области. По состоянию на 9 октября на Херсонском направлении от захватчиков освободили более 1 170 квадратных километров земель.

Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на Херсонском направлении у оккупантов наблюдается паника. Они уже бегут из Берислава и вывозят оттуда своих раненых. Он добавил, что вскоре РФ ждет новый котел, ведь продвижение ВСУ неизбежно.

В интервью УНИАН директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин отметил, что российские оккупанты и коллаборанты поняли, что Херсон они не удержат, поэтому начали уезжать оттуда. Он отметил, что россияне бросили подкрепление и десантников, но у них нет зимнего обмундирования и медикаментов.

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