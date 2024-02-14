Игнат отметил, что дефицит ракет как и боеприпасов в целом "будет всегда".

Ракеты дальнего и среднего радиуса действия очень нужны Украине для сдерживания авиации РФ на удалении от границы.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, комментируя вопрос о потребностях Украины в ракетах для ПВО.

Прежде всего Игнат отметил, что дефицит ракет как и боеприпасов в целом "будет всегда", поскольку Украина все время отражает нападения врага и расходует определенное количество ракет в соответствии с той или иной атакой. Соответственно составляется соответствующий расход с учетом каждой ракеты, выпущенной по цели противника. Делается отчет и данные передаются нашим партнерам.

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При этом, по его словам, идет обоснование потребностей, в том числе и в ракетах дальнего радиуса действия.

"Там наши представители проговаривают, что Украина потратила на оборону столько средств, нам нужно еще такие и такие дополнительные ракеты, или даже системы в дальнейшем для того, чтобы продолжать вести эффективные противовоздушные бои. Нам ракеты нужны не только для уничтожения российских крылатых или баллистических ракет. Ракеты дальнего и среднего радиуса действия позарез нужны нам, Воздушным силам, для сдерживания российской авиации на удалении от подконтрольной Украине территории. Это ключевой вопрос - не допустить российскую авиацию по всей линии границы, начиная от Беларуси, там сегодня тоже есть активность вражеской авиации", - сказал Игнат.

Относительно запасов ракет в РФ он отметил, что есть надежда на то, что "производство российских ракет сегодня имеет тенденцию быть непростым в условиях санкций".

"Мы очень надеемся, что все же будут по крайней мере мешать санкции, объявленные против России, в постоянном наращивании их производства", - сказал Игнат.

Война в Украине: новости

Вчера Игнат, комментируя изменения в защите неба Украины за два года войны сказал, что сегодня в украинской ПВО существенные изменения - огромный парк по номенклатуре вооружения. По его словам, "открытием" этой войны стали мобильные огневые группы, которые сегодня тысячами работают на линии фронта и в середине страны, защищая территории от "Шахедов". При этом представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что для защиты Украины от баллистических ракет нужно больше специализированной техники.

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