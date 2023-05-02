Вовлеченность Германии в войну с каждым днем увеличивается, утверждают в Кремле.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти Германии не имеют возможности следить за тем, чтобы поставленное Украине оружие не использовалось для нанесения ударов по территории РФ.

С каждым днем прямая и косвенная вовлеченность Германии в войну увеличивается, приводят заявления пресс-секретаря "Ведомости". Песков также снова повторил пропагандистское клише - что якобы украинские воины атакуют территорию Донбасса.

"Во-первых, у Германии нет возможности следить за этим - это можно сказать однозначно. Во-вторых, оружие, поставляемое Германией киевскому режиму, уже стреляет по территории России, потому что Донбасс "является российскими регионами"…", - утверждал Песков.

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Война России против Украины - что сегодня стоит знать

РФ в 2014 году захватила часть востока Украины и Крым, а рано утром 24 февраля 2023 года совершила полномасштабное вторжение на украинскую территорию. Российские власти "присвоили" наши земли.

Почти весь мир осудил агрессию России против Украины. Ряд западных стран, в том числе Германия, начали помогать Украине вооружением. Власти Германии уже предоставили нашей стране, в частности, самоходные зенитные установки Gepard, а также танки Leopard 2.

В начале мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киев не имеет права использовать полученное оружие для нанесения ударов по российской территории.

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