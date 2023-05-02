Дмитрий Песков прокомментировал запрет Германии насчет поставленного в Украину оружия / фото Bundeswehr

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти Германии не имеют возможности следить за тем, чтобы поставленное Украине оружие не использовалось для нанесения ударов по территории РФ.

С каждым днем прямая и косвенная вовлеченность Германии в войну увеличивается, приводят заявления пресс-секретаря "Ведомости". Песков также снова повторил пропагандистское клише - что якобы украинские воины атакуют территорию Донбасса.

"Во-первых, у Германии нет возможности следить за этим - это можно сказать однозначно. Во-вторых, оружие, поставляемое Германией киевскому режиму, уже стреляет по территории России, потому что Донбасс "является российскими регионами"…", - утверждал Песков.

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РФ в 2014 году захватила часть востока Украины и Крым, а рано утром 24 февраля 2023 года совершила полномасштабное вторжение на украинскую территорию. Российские власти "присвоили" наши земли.

Почти весь мир осудил агрессию России против Украины. Ряд западных стран, в том числе Германия, начали помогать Украине вооружением. Власти Германии уже предоставили нашей стране, в частности, самоходные зенитные установки Gepard, а также танки Leopard 2.

В начале мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киев не имеет права использовать полученное оружие для нанесения ударов по российской территории.

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