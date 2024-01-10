Истребители могут работать в паре с комплексами Patriot, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил, помогут ли американские истребители F-16 с баллистическими ракетами, которыми Россия обстреливает украинские города.

"Нет, F-16 с баллистикой бороться не помогут. F-16 помогут бороться с крылатыми ракетами и с Shahed, - отметил он. - Вероятность того, что он успеет засечь и обработать (баллистику - УНИАН), низкая".

По его словам, западные истребители могут работать в паре с комплексами Patriot.

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"Причем они могут работать в обе стороны. Как дополнительная радиолокационная станция, потому что бортовой радар F-16 видит далеко и высоко. Он может давать целеуказания комплексу Patriot, обнаруживая летящие воздушные цели… В том числе и подсвечивать баллистику… И комплекс Patriot может давать целеуказания самолёту F-16 для борьбы с Shahed и крылатыми ракетами".

При этом Жданов акцентировал, что с баллистикой сам F-16 не борется: "Здесь именно спаринг спутника и Patriot дают наилучший эффект, в чем мы с вами убеждаемся".

Истребители F-16 для Украины - актуальное

Как писал УНИАН, 9 января стало известно, что первая группа украинских пилотов в Дании будет обучаться непосредственно руководить истребителями F-16.

В Минобороны Украины отметили, что в конце декабря первая группа пилотов завершила базовую подготовку в рамках работы международной коалиции военно-воздушных сил. И после этого украинские летчики отправились в Данию на обучение непосредственно управлять боевыми самолетами F-16.

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