Война в Украине сейчас способствует более распространенному приобретению боевого опыта среди кадрового состава российских офицеров среднего уровня.

Приобретенный боевой опыт российскими офицерами во время войны против Украины повлияет на будущее военное направление России. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, 1 декабря 2023 года новый набор российских офицеров начал обучение в Российской академии генерального штаба. Как объявило министерство обороны РФ, более 60% из набора имеют боевой опыт.

"Хотя это не уточнялось, большинство, вероятно, приобрели этот опыт в Украине с 2022 года", - сообщает разведка.

Также отмечается, что студенты Академии обычно имеют звание от майора до генерал-майора (приравнивается к генералу с одной звездой в системе НАТО) и имеют потенциал для высшего командования.

При этом, хотя большая часть некоторых специалистов, таких как пилоты, дислоцирована в районе операций в Сирии, война в Украине сейчас способствует более распространенному приобретению боевого опыта среди этого кадрового состава российских офицеров среднего уровня.

"В течение следующих лет это поколение, вероятно, будет оказывать основное влияние на будущее военное направление России, и на то, будет ли внедрен опыт, приобретенный на войне в Украине", - сообщила британская разведка.

Война России против Украины - последние новости

"Охота" украинских военных на вражеские дроны стала эффективнее. Об этом сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, в прошлом году не было таких подразделений, оснащенных надлежащим вооружением и приборами.

"Сейчас это исправлено, потому что с опытом приходит понимание как лучше и эффективнее уничтожать врага. Это сейчас применяется на практике и помогает экономить дефицитные для нас зенитные управляемые ракеты, а также авиацию", - рассказал Игнат.

Также УНИАН сообщал, что СБУ поймала предателя, который отбирал у местных лодки для побега оккупантов из Херсона. Злоумышленник "сливал" оккупантам данные о владельцах лодок и катеров в городе, а впоследствии приходил к ним с вооруженными захватчиками, которые отбирали у людей плавсредства.

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