Геннадий Гудков отметил, что в российских элитах много несогласных с нынешней ситуацией в РФ.

Российский оппозиционер Геннадий Гудков озвучил детали произошедшего генеральский бунта в РФ, когда командир Попов выдал реальную обстановку на фронте, но его наказали.

"Конечно идет грызня генералов, причем я бы не сказал, что это не какая-то пикировка генерала с министром или там начальником Генерального штаба. Ведь он в общем-то взял примерно тот же тон, как и брал Пригожин", - сказал он в эфире.

Гудков отметил, что это обращение опубликовал и подал гласности его коллега бывший, тоже командующий этой же самой армией, а ныне высокопоставленные депутат Госдумы Андрей Гурулев.

"Говорит это о том, что серьезный раздрай идет в армии и что этот раздрай касается и Верховного главнокомандующего Путина. Отвечает он за состояние войны и мира, если война - то он отвечает за результаты этой войны, но, видимо, не хочет отвечать или ему докладывают радужную картинку специально", - сказал оппозиционер.

Он отметил, что в российских элитах очень много несогласных с нынешней ситуацией в РФ.

"Бессмысленно гадать про фамилии. Потому что если мы сейчас с вами угадаем фамилию - то его завтра ликвидируют, а если не угадаем - нам не поверят. Любой может выстрелить, в хорошем и плохом смысле этого слова.. Есть вопрос только, когда они смогут действовать, и я думаю, что ситуация на фронте приближает эту дату.. Мы сейчас к этому идём, уже кому-то нужно будет отвечать за поражение, кому-то нужно будет отвечать за бездарные действия, кому-то нужно будет отвечать за гибель сотен тысяч людей. Путин не хочет, значит он будет пытаться сделать козлами отпущения других. Вот тут и кроется объективный конфликт вне зависимости от фамилии, должностей и званий", - добавил Гудков.

Отстранение с должности российского генерала Попова - детали

В Минобороны РФ продолжаются кадровые чистки. Так, командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова отстранили от должности по результатам доклада начальнику ГШ Валерию Герасимову.

Позже Иван Попов подтвердил, что был снят с должности. По его словам, это произошло после того, как он доложил начальству о сложной ситуации в Запорожской области, в боях за которую принимает участие 58-ая армия.

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