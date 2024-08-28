На вопрос, много ли сейчас желающих присоединиться к службе в Силах беспилотных систем, командующий ответил, что недостаточно.

Командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский рассказал, действительно ли оператор дрона - это более легкая работа на войне.

"Нет легкой работы на войне, все специальности тяжелые, все требуют сверхчеловеческих усилий от каждого, кто сегодня держит оружие в руках и защищает наше государство. Есть специфика: оператор дрона - это в первую очередь специалист, это ум, это руки и это, скажем так, бессонная и непрерывная работа на линию фронта, на пехотинцев. И потому здесь меряться показателями или коэффициентом полезного действия совершенно нецелесообразно", - заявил полковник ВСУ в интервью "Укринформу".

На вопрос, много ли сейчас желающих присоединиться к службе в Силах беспилотных систем, Сухаревский ответил, что недостаточно:

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"Развернута рекрутинговая кампания, идет процесс работы, но всегда есть категории населения, которые готовы, хотят - и у них есть выбор на самом деле. А те, кто не хотят, соответственно, во-первых, нам такие не нужны, а во-вторых - нужно что-то менять внутри себя, в голове, душе, сердце, да, с пониманием того, что ты такой же, и война никогда не пройдет, потом тебе оглядываться и отвечать на вопросы, а где ты был, а что делал?".

При этом полковник добавил, что в Силах беспилотных систем есть возможность быть полезным и самореализоваться, несмотря на то, "больная у тебя спина или не работают колени".

Дроны на войне - что сообщалось

Напомним, ранее стало известно, что Украина впервые за месяц запустила больше дальнобойных беспилотников, чем Россия.

Как писал Forbes, в июле Россия запустила по Украине 426 беспилотников типа "шахед". За этот же период Украина нанесла удар более 520 беспилотниками.

Отмечалось, что Россия менее эффективна в уничтожении дронов, поскольку украинские удары наносят больший экономический ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам РФ.

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