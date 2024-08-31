Сейчас украинским воинам на востоке будет тяжело, считает эксперт.

Продолжается война в Украине, и экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес говорит, что Генштаб ВСУ сделал очень профессиональную оценку рисков, согласно которой украинские силы на востоке могут продержаться достаточно долго.

Эксперт считает наращивание сил для Курской наступательной операции правильным приоритетом украинского Генштаба. Об этом он сказал в интервью для "Новости.LIVE". "Думаю, Генштаб Украины сделал очень хорошую профессиональную оценку рисков. Я имею в виду, что прошло полгода с тех пор как Россия захватила Авдеевку. Авдеевка - это кажется 50 или 60 км до Покровска. И за полгода Россия смогла продвинуться только на 50 км, имеет огромные человеческие потери. Поэтому, я думаю, что Генеральный штаб оценил, что маловероятно, что Россия сможет быстро захватить или прорваться возле Покровска", - заявил собеседник.

По его мнению, противники "могут в конце концов захватить Покровск из-за истощения". "Но, исходя из того, что произошло за последние полгода, я бы согласился, что нет большого риска российского прорыва на востоке", - прокомментировал Ходжес. Он добавил, что сейчас украинским войскам на востоке будет трудно, потому что они "отвечают за то, что в военной доктрине называют экономией силы".

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"И поэтому я думаю, что Генеральный штаб, я бы согласился с их анализом, что наращивание сил для курской наступательной операции является правильным приоритетом, и украинские силы на востоке могут продержаться достаточно долго, пока мы не дойдем до завершения курской наступательной операции", - отметил Ходжес.

Важные новости Украины о войне - что уже известно

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков Deep State, российская армия постепенно продвигается на востоке, а ситуация возле Покровска является очень сложной. Тяжелой называют ситуацию также военные, поскольку враг штурмует постоянно.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев одновременно отмечает, что к середине сентября, возможно, до конца сентября, наступательный потенциал россиян под Покровском иссякнет.

Как пишет Financial Times, критики говорят, что стратегически важная оборона Покровска ослаблена требованиями вторжения в Курскую область РФ.

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