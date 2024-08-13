Згурец говорит, что противник пытается подводить резервы, но эти резервы уничтожаются на подступах.

Военный эксперт Сергей Згурец заявил, что операция в Курской области базируется на концепции так называемой оперативной мобильной группы.

Он напомнил, что уже неделю, как ВСУ проводят наступательную операцию, которая является крайне результативной.

"Эта операция базируется на концепции так называемой оперативной мобильной группы. Во времена Второй мировой войны такие группы были одной из эффективных наступательных тактик советской армии против Германии. Российская армия забыла об этой теории, но, как видим, Сырский хорошо знает историю Второй мировой и адаптировал это решение относительно современных технологических достижений", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

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Згурец подтвердил, что украинская армия обеспечила контроль в пределах 1000 квадратных километров над территорией РФ. По его словам, наступательные действия развиваются на четырех направлениях.

"Два из них направлены вглубь территории противника - это Льгов и Курск. Другие два направления обеспечивают фланговое расширение плацдарма на запад - это Рыльск, где продолжаются боевые действия вблизи Коренево, и правый фланг, который охватывает все, что к востоку от Суджи. То есть происходит продвижение в направлении Курск - Рыльск и расширение фланга на восток от Суджи, а также использование второго эшелона ВСУ, который закрепляется на наиболее эффективных для обороны участках. Противник пытается подводить резервы, но эти резервы уничтожаются на подступах", - добавил аналитик.

Операция в Курской области - мнение экспертов

Операция ВСУ в Курской области является очень важной, поскольку несет России огромные репутационные потери, потому что показывает слабость режима. Ее следствием, не исключено, будет притормаживание сближения с Тегераном и Пхеньяном. Об этом сказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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