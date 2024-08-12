Федеральное правительство находится в тесном контакте со всеми партнерами, включая правительство в Киеве.

Федеральное правительство Германии сдержанно оценивает продвижение Украины на российскую территорию. Об этом заявил спикер правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, сообщает n-tv.

По его словам, операция "видимо, очень секретная и не имеет обратной связи".

"Пока все выглядит как пространственно ограниченная операция, поэтому публично комментировать по этому поводу было бы глупо", - отметил спикер. Видео дня

При этом он добавил, что федеральное правительство находится в тесном контакте со всеми партнерами, включая правительство в Киеве.

"На вопрос, использовала ли Украина в операции оружие, поставленное Германией, представитель Минобороны ответил, что Украина обещала использовать это оружие в рамках международного права", - пишет издание.

Операция в Курской области РФ - последние новости

ВСУ сорвали российский флаг-ганчирку с админздания в Дарьино на Курщине. Украинские военные продолжают операцию в Курской области РФ. Силы обороны зачистили Дарьино. Это следует из видео, опубликованного 225-м отдельным штурмовым батальоном ВСУ.

На нем украинские бойцы срывают российский триколор с административного здания после зачистки.

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