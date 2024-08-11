Отдельно указывается, что операция предполагает изменение отношений Киева с западными сторонниками.

Операция в Курской области РФ подняла национальный моральный дух украинцев, пишет The Sunday Times.

"В последнее время было так тоскливо читать каждый день о том, как много наших ребят погибает на линии фронта, о детях, погибших в результате ракетных ударов по больницам… Я не знаю, будет ли это иметь какой-либо реальный эффект в войне. Но, по крайней мере, это дает нам повод чувствовать себя хорошо", - отметила украинка Катерина Курочка.

Отмечается, что после нескольких месяцев продвижения РФ на передовой линии Донбасса этот шаг, похоже, призван ослабить часть давления на осажденные украинские бригады путем отвлечения российских сил от востока.

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Операция также предполагает изменение отношений Киева с западными сторонниками: Путин не раз заявлял, что нападения на российскую землю будет достаточно, чтобы спровоцировать ядерный ответ, и поэтому Запад удерживал Украину от подобных действий, отмечает издание.

Кроме того, указывается, что размещение значительных сил за пределами страны чревато риском, однако, если Киев думает заставить Путина провести гораздо большую передислокацию своих передовых сил, уже есть некоторые признаки того, что "игра окупается".

Бои в Курской области - актуальное

Напомним, в CNN отмечали, что атака украинских войск на Курскую область РФ стала унижением для Москвы, которая хвастается "защитой родины". Эта операция была наименее очевидным шагом,

Указывалось, что несмотря на потерю позиций в Донецкой области, Украина решила отправить части опытных бригад на российскую территорию с очевидной целью поставить Кремль в неудобное положение и заставить Министерство обороны России перераспределить ресурсы, а также предоставить тылу крайне необходимый моральный стимул.

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