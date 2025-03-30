Сырский воспользовался ротацией американских военных чиновников, чтобы начать операцию в Курской области РФ.

Украинское командование не предупредило США о своей наступательной операции в Курской области, в свою очередь американцы посчитали такие действия шантажом.

Об этом говорится в большом расследовании журналистов The New York Times (NYT). Говоря об участии американцев в украинских операциях издание отметило, что еще в марте 2024 года США узнали о намерении украинской разведки провести наземную операцию на юго-западе РФ.

Сразу после этого представитель ЦРУ в Киеве предупредил руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, что в случае пересечения российской границы ВСУ не смогут применять американское оружие и разведданные.

Видео дня

В начале августа 2024 года состоялась ротация американских руководителей. Так, 9 августа миссию в немецком Висбадене завершал генерал Антонио Агуто, а на следующий день ушел с должности представитель ЦРУ в Киеве.

Именно тогда главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил украинские войска в Курскую область. Журналисты NYT отметили, что ВСУ использовали оружие, которое ранее США предоставили для защиты Харькова, а не для наступления на российскую территорию.

Такие действия со стороны Украины подорвали доверие США, потому что она якобы нарушила договоренности.

"Это был не почти шантаж. Это был настоящий шантаж", - сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

Но, несмотря на это, США не перестали помогать Украине, в том числе с HIMARS и данными разведки. По словам одного из собеседников издания, остановка этой помощи могла бы "привести к катастрофе" для ВСУ.

Ситуация в Курской области

27 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил потери РФ за время боев на Курщине. По его данным, с начала украинской операции российская армия потеряла более 55 тыс. человек, из них безвозвратных более 22 тыс. Еще более 940 человек взяты были в плен украинскими силами.

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