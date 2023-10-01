Российский лейтенант заявил, что хочет присоединиться к защите Украины.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал детали спецоперации "Барыня". ГУР узнало много подробностей о российском лейтенанте Данииле Алферове и пришло к выводу, что с ним можно выйти на контакт, рассказал Юсов в эфире телемарафона.

"Это оказалось правильным решением - лейтенант Алферов согласился на сотрудничество. Это соответствовало его гражданской позиции, несмотря на то что он кадровый российский военный. Потому что ранее он был уволен из рядов армии, а позже принудительно мобилизован и принужден к подписанию контракта", - сообщил представитель ГУР.

По его словам, Алферов осуждал российскую военную агрессию и считал ее геноцидной и преступной. Он хотел не только сдаться в плен, но и приобщиться к защите Украины от российской агрессии. Ему такую возможность предоставят.

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Юсов также назвал россиянина не типичным "орком", потому что тот любит слушать классическую музыку. У Алферова в России остались мать и брат. Разведчик также уточнил, что за 4 месяца операции "Барыня" ГУР удалось узнать много важной информации, с помощью которой удалось сохранить жизнь украинских защитников и разрушить планы россиян.

Он добавил, что сейчас желание российских военнослужащих сдаться в плен растет. По мнению Юсова, такие случаи и операции будут проводиться и в дальнейшем. По данным ГУР, часть из 11 пленных россиян, которых Алферову удалось уговорить сдаться в плен, хочет вернуться в Россию и сейчас ожидает обмена.

Что известно о спецоперации "Барыня"

Как сообщал УНИАН, недавно в результате спецоперации "Барыня" на украинскую сторону перешел российский лейтенант Даниил Алферов. Он сотрудничал с украинскими разведчиками несколько месяцев и убедил сдаться еще 11 российских военнослужащих.

Еще раньше украинской разведке в результате операции продолжительностью 6 месяцев удалось переманить на сторону Украины российского пилота. Он переправил на подконтрольную Украине территорию военный вертолет.

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